У Києві повідомили про підозру водію, який збив на смерть жінку

Керуючи позашляховиком, водій перевищив дозволену швидкість та на пішохідному переході скоїв наїзд на жінку. Від отриманих травм потерпіла померла. Чоловіку загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, що у грудні минулого року до поліції Києва надійшло повідомлення про автопригоду зі смертельним наслідком на Столичному шосе. На місці події працювала слідчо-оперативна столичного главку поліції Києва та лікарі.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Лексус» рухаючись по проїжджій частині із перевищенням швидкості скоїв наїзд на нерегульованому пішохідному переході на жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

За даним фактом слідчий розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

В рамках кримінального провадження було призначено судово-медичну та автотехнічну експертизи. За висновками досліджень слідчі встановили причетність водія «Лексус», 1982 року народження, та повідомили йому про підозру. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва