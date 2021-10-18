До 14 років позбавлення волі на Хмельниччині засуджено чоловіка за вбивство батька

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України). Його засуджено до 14 років позбавлення волі.

Слідством встановлено та у суді доведено, що у лютому 2020 року засуджений під час сімейного конфлікту наніс своєму 80-річному батьку численні удари дерев’яною палицею.

На його закривавлене тіло натрапили соцпрацівники, які мали доправити пенсіонера на планове лікування. Вони одразу повідомили про це поліцію. На тілі загиблого правоохоронці зафіксували численні гематоми та відкриту черепно-мозкову травму. За висновком експерта, вона і призвела до смерті потерпілого.

За матеріалами Хмельницької обласної прокуратури