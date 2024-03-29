До 15 років позбавлення волі засуджено двох кримчан, які воювали проти ЗСУ на Запорізькому напрямку

За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури двох жителів АР Крим визнано винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та добровільній участі громадянина України в збройному формуванні держави-агресора (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Обом чоловікам призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Прокурори у суді довели, що у жовтні 2022 року чоловіки добровільно вступили до «1152 мотострілкового полку 47 мотострілкової дивізії Південного військового округу збройних сил рф».

Після військової підготовки на полігоні держави-агресора, чоловіки воювали проти ЗСУ на Запорізькому напрямку та здійснювали окупацію захоплених територій України.

Один із них служив на посаді стрілка та облаштовував інженерно-фортифікаційні укріплення на території аеродрому в м. Бердянськ.

Інший був заступником командира взводу та поблизу Новофедорівки, Очеретуватого та інших населених пунктів виконував завдання командирів рф з утримання бойових позицій.

У грудні 2023 року військовослужбовці ЗСУ взяли чоловіків у полон.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях – Управління СБУ в Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури