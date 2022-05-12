Житель Теребовлянщини, який продавав Volkswagen, тепер не має ні авто, ні грошей

Житель Теребовлянщини звернувся до поліцейських, щоб повернути власне авто, або гроші за його продаж.

Обіцяні за продаж власного автомобіля гроші житель Теребовлянської громади чекає вже понад вісім місяців. Зрештою, чоловік звернувся за допомогою до поліцейських.

Зі слів потерпілого, він віддав свій автомобіль жителю сусіднього села. Той обіцяв вигідно продати і віддати кошти. Проте обіцянки не дотримав.

Правоохоронці встановили, посередником з продажу авто виявився 38-річний житель села Варваринці Микулинецької громади. Ще у вересні минулого року він взяв у жителя села Семенів автомобіль марки Volkswagen Caddy, пообіцяв продати та віддати власникові понад п’ять тисяч американських доларів, навіть розписку написав. З’ясувалося, чоловік таки реалізував іномарку, щоправда, лише формально, адже юридичного права здійснювати продаж не мав – усі документи залишилися у потерпілого. Проте покупці повірили йому, дали гроші, а зловмисник з отриманою сумою втік за кордон.

На даний час вирішується питання про арешт транспортного засобу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 192 (заподіяння значної майнової шкоди шляхом зловживання довірою) Кримінального кодексу. Поліцейські також встановлюють місцезнаходження зловмисника. // Галас