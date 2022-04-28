До 15 років позбавлення волі засуджено ще одного зрадника, який повернувся в Україну окупантом

За публічного обвинувачення Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері судом визнано винним у державній зраді та дезертирстві ще одного колишнього військовослужбовця ЗСУ, якого взяли в полон у складі збройних сил РФ (ст. 408, ст. 111 КК України). Судом йому призначено максимальне покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років.

Встановлено, що уродженець Дніпропетровщини, перебуваючи на військовій службі у АР Крим в 2014 році зрадив присязі на вірність народу України, відмовившись виконати наказ про передислокацію військової частини із півострова та вступив на службу до збройних сил РФ.

Через вісім років – 25 лютого 2022 року військовий ЗСУ разом зі ще двома зрадниками держави повернувся на територію України у складі окупаційних військ, які ввійшли в м. Нова Каховка Херсонської області.

Їх було взято в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, що зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області.

Судовий розгляд щодо третього колишнього військовослужбовця ЗСУ ще не призначено.

Офіс Генпрокурора