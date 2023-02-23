До 15 років ув’язнення засуджено державного зрадника

За підтримання публічного обвинувачення Луганської обласної прокуратури Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив громадянина України за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що починаючи з 2017 року мешканець м. Лисичанськ Луганської області вступив у злочинну змову з представником НЗФ «днр» та під час спілкування за допомогою соціальної мережі «Однокласники» надав добровільну згоду за винагороду збирати та передавати відомості щодо місць дислокації, чисельності та маршрутів пересування підрозділів та військової техніки ЗСУ на території міста Лисичанськ.

У подальшому, в період з 24 лютого по 11 березня 2022 року фігурант для орієнтування військовослужбовців зс рф та НЗФ «днр» через соціальну мережу передавав вищевказану інформацію. Тим самим чоловік провадив підривну діяльність проти України.

На початку березня 2022 року правоохоронці затримали чоловіка на території міста Лисичанськ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури