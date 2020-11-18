У Києві слідчі поліції оголосили місцевому мешканцю підозру за вбивство своєї тещі

Раніше судимий чоловік посварився із жінкою та наніс їй численні ножові поранення. Підозрюваного взято під варту, йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

Біля третьої години ночі на спецлінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що у приватному будинку на вулиці Зарічній знаходиться жінка із ножовими пораненнями.

На місце події негайно направили слідчо-оперативні групи поліції столичного главку та територіального управління Дарницького району, наряди патрульної поліції, а також карету швидкої медичної допомоги.

На місці події правоохоронці виявили 62-річну власницю помешкання із численними колото-різаними ранами тулуба, яка померла до приїзду лікарів. Правоохоронці затримали підозрюваного, ним виявився 38-річний колишній зять потерпілої.

Під час огляду місця події працівники поліції вилучили низку речових доказів, серед яких кухонний ніж із плямами бурого кольору. Поліція встановила, що ввечері жінка з сином, його співмешканкою, зятем та сусідом вживали алкогольні напої. Після застілля між потерпілою та колишнім родичом виникла сварка, під час якої чоловік взяв зі стола ніж та сім разів вдарив жінку, а потім зателефонував до поліції.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Раніше судимому за грабіж чоловіку оголошено про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини та причини цього кримінального правопорушення.

Відділ комунікації поліції Києва