До 15 років за ґратами у Полтаві засуджено бойовиків так званої «ДНР»

За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури двох жителів м. Горлівка Донецької області визнано винними у державній зраді, колабораційній діяльності та участі у не передбаченому законом збройному формуванні (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 260 КК України).

Чоловікам призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років та з конфіскацією всього майна.

Прокуратурою доведено, що у лютому минулого року чоловіки, будучи громадянами України, добровільно вступили до «народної міліції Донецької народної республіки».

Вони служили в одній із мотострілкових бригад на посадах стрілків. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ і зброю.

Перебуваючи у Донецькій області, вони виконували накази командирів російської армії та незаконного збройного формування, здійснювали окупацію захоплених територій України та інженерно-технічне облаштування позицій.

Один із засуджених займався евакуацією поранених і вбитих військовослужбовців країни-агресора та учасників незаконного збройного формування.

До набрання вироком законної сили особи перебуватимуть під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося УСБУ в Полтавській області.

Офіс Генпрокурора