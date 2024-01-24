До 15 років за ґратами засуджено командира російського НЗФ за державну зраду

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели у суді провину мешканця тимчасово окупованого м. Макіївки у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд встановив, що у травні 2022 року проросійські налаштований безробітний містянин добровільно пішов до «військкомату» та вступив на службу до «5-ї окремої мотострілецької донецької бригади днр».

У складі підконтрольного збройним силам рф незаконного збройного формування він виконував бойові завдання у с. Холодна Балка Горняцького району міста, а саме надавав вогневу підтримку росіянам.

З січня 2023 року засуджений служив стрілком і кулеметником у «114-й окремій гвардійській мотострілецькій Єнакієво-Дунайській бригаді». Під час участі в боях проти підрозділів Збройних Сил України поблизу с. Красногорівки Покровського району він отримав від своїх ватажків підвищення в посаді й став командиром взводу.

Чоловік з вогнепальною зброєю й гранатами неодноразово йшов штурмувати українські позиції. На початку жовтня його затримали військові ЗСУ.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора