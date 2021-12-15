До 5 років позбавлення волі засуджено столичного наркодилера за збут амфетаміну

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок 29-річному киянину за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах на території столиці.

У ході досудового розслідування з метою документування злочинної діяльності 29-річного киянина правоохоронці провели декілька оперативних закупок психотропної речовини амфетамін загальною вагою понад 30 г та у квітні 2021 року затримали чоловіка.

Прокурором у суді повністю доведено вину обвинуваченого у незаконному придбанні, зберіганні та збуті психотропної речовини в особливо великих розмірах.

Вироком Деснянського районного суду м. Києва чоловіка засуджено до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

Київська міська прокуратура