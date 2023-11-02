До 6 років 8 місяців за ґратами засуджено покидька за напад на 12-річну дівчинку, яка з друзями збирала гроші на ЗСУ

За принципової позиції ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва оголошено обвинувальний вирок 48-річному уродженцю Полтавської області, який намагався пограбувати малолітню дитину (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 КК України).

Слідством встановлено, що зловмисник у вересні минулого року, перебуваючи на вул. Хрещатик, помітив групу підлітків, які, граючи на музичних інструментах, збирали пожертви на підтримку Збройних Сил України.

Фото Національної поліції

Завершивши виступ, діти помістили зібрані кошти у рюкзак 12-річної дівчинки. Чоловік прослідував за дітьми, та наздогнавши потерпілу, схопив її за волосся, повалив на землю та протягнув близько 2 метрів, намагаючись відібрати рюкзак.

Дії зловмисника зупинили небайдужі перехожі, які затримали останнього до приїзду правоохоронців.

Під час судового розгляду чоловік свою провину в інкримінованому злочині визнав частково. Зокрема він стверджував, що не мав наміру грабувати дитину та застосовувати до неї насильство.

Водночас, усі досліджені в ході судового розгляду докази сторони обвинувачення у своїй сукупності свідчили про прямий намір вчинити цей напад, а покази чоловіка це лише спосіб уникнення відповідальності за інкримінований злочин. За таких обставин, покази обвинуваченого суд визнав неспроможними.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 6 років та 8 місяців позбавлення волі.

Наразі зловмисник перебуває у слідчому ізоляторі. До набрання вироком законної сили, а обраний обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

Київська міська прокуратура

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