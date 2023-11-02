До 6 років 8 місяців за ґратами засуджено покидька за напад на 12-річну дівчинку, яка з друзями збирала гроші на ЗСУ

За принципової позиції ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва оголошено обвинувальний вирок 48-річному уродженцю Полтавської області, який намагався пограбувати малолітню дитину (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 КК України).

Слідством встановлено, що зловмисник у вересні минулого року, перебуваючи на вул. Хрещатик, помітив групу підлітків, які, граючи на музичних інструментах, збирали пожертви на підтримку Збройних Сил України.

Завершивши виступ, діти помістили зібрані кошти у рюкзак 12-річної дівчинки. Чоловік прослідував за дітьми, та наздогнавши потерпілу, схопив її за волосся, повалив на землю та протягнув близько 2 метрів, намагаючись відібрати рюкзак.

Дії зловмисника зупинили небайдужі перехожі, які затримали останнього до приїзду правоохоронців.

Під час судового розгляду чоловік свою провину в інкримінованому злочині визнав частково. Зокрема він стверджував, що не мав наміру грабувати дитину та застосовувати до неї насильство.

Водночас, усі досліджені в ході судового розгляду докази сторони обвинувачення у своїй сукупності свідчили про прямий намір вчинити цей напад, а покази чоловіка це лише спосіб уникнення відповідальності за інкримінований злочин. За таких обставин, покази обвинуваченого суд визнав неспроможними.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 6 років та 8 місяців позбавлення волі.

Наразі зловмисник перебуває у слідчому ізоляторі. До набрання вироком законної сили, а обраний обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

Київська міська прокуратура