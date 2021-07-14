До 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який пограбував 11-річного хлопчика

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок мешканцю Київщини, який відібрав майно в 11-річного хлопчика (ч. 2. ст. 186 КК України).



Згідно з матеріалами слідства, у березні 2020 року обвинувачений, звільнившись із місць позбавлення волі, знаходився неподалік однієї зі шкіл у Дарницькому районі столиці, де помітив хлопчика, який катався на електросамокаті.



Дочекавшись, коли поблизу не буде перехожих, зловмисник підійшов до дитини та після нанесення удару відібрав електросамокат, на якому втік з місця події.

Дарницький районний суд міста Києва, підтримавши позицію прокурора, визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та засудив до 6 років позбавлення волі, що є максимальним покаранням, передбаченим санкцією статті.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Київської міської прокуратури