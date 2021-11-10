До 6 років ув’язнення засуджено ексслужбовця міграційної служби за одержання хабара на Хмельниччині

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури в суді доведено вину колишнього завідувача Старокостянтинівського районного сектору Управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вироком Старокостянтинівського районного суду чоловіка засуджено до позбавлення волі строком на 6 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки.

Слідством встановлено, що у травні 2016 року службовець отримав кошти за прийняття і оформлення документів для виготовлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Його було затримано безпосередньо на місці події.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

За матеріалами Хмельницької обласної прокуратури