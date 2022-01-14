До 6 років ув’язнення засуджено наркокур’єра, який намагався ввезти в Україну кокаїн майже на ₴10 млн.

На Черкащині за матеріалами Служби безпеки України до 6 років ув’язнення засуджено одного з учасників міжнародного злочинного угруповання. Він був членом розгалуженої мережі наркокур’єрів, які ввозили в Україну кокаїн з Латинської Америки.

Досудове розслідування встановило, що іноземець разом зі спільником намагались перевезти через держкордон майже 2 кг кокаїну. Розфасований наркотик вони приховали частково у власних речах, а частину — 90 капсул – намагалися ввезти у кишково-шлунковому тракті. Вартість вилученої партії на чорному ринку становить майже 10 млн грн.

Правоохоронці затримали обох наркокур’єрів із черговою партією кокаїну під час багатоетапної спецоперації в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» у липні 2021 року.

Суд визнав одного з учасників міжнародного злочинного угруповання винним у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України і виніс йому вирок – 6 років позбавлення волі. Вирок набув законної сили.

Обвинувальний акт стосовно іншого наркокур’єра скеровано до суду, підозрюваний перебуває під вартою.

Спецоперацію із ліквідації міжнародного наркотрафіку проводили співробітники Управління СБУ в Черкаській області спільно із Державною прикордонною службою України, митницею міста Київ за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

СБУ