До 7 років 6 місяців позбавлення волі засуджено чоловіка за замах на вбивство суперника та катування колишньої дружини

Охтирською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 54-річного чоловіка, який намагався позбавити життя суперника та катував колишню дружину.

Мова йде про подію, що сталась 20 серпня 2019 року в с. Хухра Охтирського району. Обвинувачений, озброївшись ножами, пішов у будинок до односельця, з яким проживала його колишня дружина. Спочатку він вдарив ножем у грудну клітку суперника, а потім завдав декілька ударів жінці та, погрожуючи фізичною розправою, змусив її піти з ним. За місцем свого проживання чоловік близько двох годин знущався над колишньою дружиною.

Потерпілий отримав проникаюче поранення, однак медики врятували йому життя. У жінки лікарі зафіксували множинні садна, численні різані рани, синці, гематоми, струс мозку. Вона пояснила, що чоловік її завжди ображав та кривдив, тому вона пішла від нього.

У суді обвинувачений пояснив, що він дійсно вдарив ножем свого суперника, однак наміру вбивати в нього не було. Дружині наніс лише один чи два удари, бо був розлючений, оскільки вона принизила його гідність.

За вироком Охтирського міськрайонного суду 20 вересня 2021 року обвинуваченого визнано винним у інкримінованих злочинах та засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі (ч. 1 ст. 162, ч.2 ст. 15ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 127 КК України).

Сумська обласна прокуратура