С начала года погибли 6 полицейских, более 1000 получили телесные повреждения

В полиции назвали количество погибших и раненых полицейских с начала года

В Украине с начала года при исполнении служебных обязанностей погибли 6 полицейских и более 1000 правоохранителей получили телесные повреждения.

Об этом в ответе на информационный запрос сообщили УНН в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«С начала 2020 года при исполнении служебных обязанностей погибли 6 полицейских и получили телесные повреждения 1107 полицейских», — говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что в 2019 году при исполнении служебных обязанностей погибли 5 полицейских и получили телесные повреждения 1137 полицейских.

Добавим, один из таких случаев произошел буквально на днях. В ночь на пятницу, 13 ноября, в столице патрульные полицейские остановили автомобиль, пассажиры которого после этого начали убегать, во время побега трижды выстрелили в патрульного.