У Рівному засуджено жінку, яка зарізала свого чоловіка і втекла до Єгипту

За публічного обвинувачення прокурорів Рівненсько обласної прокуратури 29-річну рівнянку визнано винною в умисному вбивстві свого чоловіка-перукаря (ч. 1 ст. 115 КК України).

Доведено, зокрема, що 8 лютого 2017 року у ході конфлікту на ґрунті ревнощів, жінка завдала чоловікові 11 ножових ударів, від яких той помер на місці події. Обвинувачена замотала тіло у сміттєві пакети, заховала у коморі та закидала речами. Сама ж залишила 2 дітей на бабусю і втекла до Єгипту, де її затримали і у травні того ж року екстрадували до України. Тіло загиблого знайшли за кілька днів.

В судовому засіданні жінка визнала свою вину та щиро розкаялася.

Вироком Рівненського міського суду обвинувачену визнано винною та засуджено до 11 років і 5 місяців позбавлення волі.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури