До 7 років позбавлення волі засудили двох чоловіків, які завербували жінку для трудової експлуатації

Засуджені мешканці Нетішина і Славути вимагали від потерпілої повернення неіснуючого боргу в розмірі 40 тисяч гривень. А коли дівчина не змогла повернути кошти, вирішили відправити її за кордон, де б вона мала відпрацювати зазначену суму.

Зловмисники знали про вразливий стан дівчини, яка не мала стабільного заробітку. До того ж її матір хворіла. Відтак створили їй неіснуючий борг розміром у 40 тисяч гривень.

Коли потерпіла була у розпачі, чоловіки шляхом вербування змусили її виїхати на роботу у Республіку Польща. З цією метою вони оформили для неї документи для виїзду за кордон, а для контролю та подальшого тиску на потерпілу — відібрали документи та засоби зв’язку.

Одного зі зловмисників, який супроводжував потерпілу, влітку 2017 року затримали на Волині під час перетину пункту пропуску «Ягодин». Іншого співучасника затримали того ж дня на Хмельниччині.

Під час обшуків у підозрюваних поліцейські виявили та вилучили документи потерпілої, боргову розписку та інші речові докази.

Нещодавно Ізяславський районний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіків винними у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (вербування та переміщення людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, і засудив їх до 7 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області