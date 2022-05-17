До 7 років ув’язнення за розбійний напад засуджено двох ужгородців

За публічного обвинувачення Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури двох ужгородців засуджено за вчинення розбійного нападу (ч. 2 ст. 187 КК України). Обом призначене покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Керівник відділу окружної прокуратури в судовому засіданні довів, що чоловіки вчинили напад на потерпілого з метою заволодіння його грошима та іншим майном. Він саме повертався із заробітків додому та домовився із обвинуваченими, що ті підвезуть його до Стрия. Проїжджаючи с. Верхня Грабівниця, водій раптово зупинився на узбіччі та разом зі спільником стали погрожувати пасажиру, приставляючи до горла металеву викрутку. Налякавшись, останній вистрибнув із автомобіля та втік у лісовий масив, а закарпатці тим часом заволоділи сумкою з особистими речами чоловіка та гаманцем.

Подія трапилася 15 листопада 2020 року, того ж дня чоловіків оперативно затримали й арештували правоохоронці. Пізніше вони сплатили заставу, тож до вступу вироку в законну силу вказаний запобіжний захід судом залишено без змін.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури