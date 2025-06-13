Скасовано виправдувальний вирок «доброго» суду в справі про шахрайство майже на ₴800 тис.

За принципової позиції прокурорів Запорізької обласної та Дніпровської окружної прокуратур Дніпровський апеляційний суд скасував виправдувальний вирок районного суду стосовно двох запоріжан, які вчинили шахрайство на майже 800 тис. грн, та постановив новий – обвинувальний.

Прокурори в суді довели, що двоє чоловіків, видаючи себе за рієлторів, отримали від власника двокімнатної квартири в Запоріжжі довіреність на розпорядження нею. Надалі вони повідомили про нібито її обмін на інше житло, але згодом з’ясувалось, що воно було лише орендованим.

Внаслідок такої шахрайської схеми потерпілий втратив нерухомість вартістю майже 800 тис. грн.

Попри наявність доказів, суд першої інстанції визнав псевдорієлторів невинуватими, що стало підставою для внесення прокурором апеляційної скарги.

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами сторони обвинувачення та ухвалив новий вирок, яким визнав чоловіків винуватими у шахрайстві та призначив кожному покарання у вигляді 5 років позбавлення волі реально з конфіскацією майна.

Запорізька обласна прокуратура