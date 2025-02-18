За неякісний ремонт ділянки дороги на 42 млн. судитимуть ексзаступника начальника Служби автодоріг Київщини

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника Служби автомобільних доріг у Київській області за обвинуваченням у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Встановлено, що вже колишній заступник начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг в Київській області під час проведення ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів не перевірив достовірність даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Згідно висновків експертів, вартість неякісно виконаних будівельних робіт, які не мали бути прийняті, оскільки потребують перероблення, складає 42 млн гривень. З них саме обвинувачений прийняв роботи на майже 14 млн гривень.

Нагадаємо, кримінальне провадження щодо працівників підрядної організації, які ремонтувала цю дорогу та заволоділи бюджетними грошима, скеровано до суду у липні 2024 року. Також прокурорами заявлено позови в інтересах держави про відшкодування майнової шкоди.

Пресслужба Київської міської прокуратури