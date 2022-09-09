Ще до 7 років в’язниці засуджено рецидивіста, який відбирав у дітей мобільні телефони

За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав винним неодноразово судимого хмельничанина у грабежі в умовах воєнного стану та шахрайстві (ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що раніше судимий за скоєння грабежу та крадіжок 37-річний хмельничанин, який звільнився з місць позбавлення волі у січні минулого року, підійшов до 9-річного хлопчика та попросив подзвонити з його мобільного телефону. Довірлива дитина не відмовила незнайомцю, однак, чоловік, отримавши бажане, побіг із ним у невідомому напрямку.

Через декілька днів грабіжник намагався повторити таку ж схему із 10-річним місцевим мешканцем. Проте школяр погодився набрати вказаний номер на гучномовець зі своїх рук. Коли пішли гудки, зловмисник вихопив мобільник з рук дитини та побіг геть.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду грабіжника засуджено до 7 років позбавлення волі.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури