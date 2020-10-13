На Волині будівельник поцупив у колег майже 27 тисяч гривень

Співробітники Ковельського відділу поліції протягом декількох годин встановили особу зловмисника, котрий обікрав будівельників на майже 27 тисяч гривень. Чоловіка затримали, гроші вилучили та повернуть власникам.

Поліцейські встановили, що на території будівельного майданчика у Ковелі 25-річний місцевий житель викрав із кишень курток гроші двох працівників фірми. Речі зберігались у господарській споруді на території будівництва.

Загальна сума збитків близько 27 тисяч гривень. До слова, зловмисник декілька днів проходив стажування на будівництві.

Слідчі оголосили ковельчанину про підозру у скоєному, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб.

Триває досудове розслідування за ч. 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває слідство. // Вартові еспресо