Суд заарештував «вора в законі» «Умку»

Його, як і «Лашу Свана», взято під варту в залі суду.

Сьогодні, 21 травня, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи двом «ворам в законі» — 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

Їм інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у статусі «вора в законі» — ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: 20 травня поліцейські затримали двох найвпливовіших в Україні «ворів в законі» на прізвиська «Умка» та «Лаша Сван», а також вилучили кошти «злодійського общака», а це — понад 3,2 млн дол. США.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України