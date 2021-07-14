У розкраданні ₴3,3 млн., виділених на охорону об’єктів критичної інфраструктури Києва, підозрюють керівника приватної фірми

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру керівнику охоронної структури у привласненні бюджетних коштів, виділених на організацію охорони об’єктів критичної інфраструктури м. Києва (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2019 році КП «Київпастранс» уклало з переможцем тендеру – приватною охоронною компанією договір про надання послуг з фізичної охорони станцій Борщагівської лінії швидкісного трамваю, а також здійснення на них перепускного режиму професійними охоронцями за визначеними цілодобовими охоронними постами.

У подальшому на підставі затверджених актів надання послуг комунальне підприємство перерахувало на рахунки приватного підприємства бюджетні кошти у сумі понад 4,1 млн грн.

Однак обсяги та вартість охоронних послуг не відповідали заявленим у документах. Фірма не мала у штаті достатньої кількості охоронців для виконання умов договору та залучала до чергувань сторонніх осіб без відповідної кваліфікації. На окремих об’єктах охорона була відсутня взагалі.

За висновками судової економічної експертизи, вказаними діями комунальному підприємству КМДА завдано збитків на суму 3,5 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також перевіряється причетність до розкрадання бюджетних коштів посадовими особами комунального підприємства КМДА.

Викрито керівника охоронної структури прокурорами спільно зі слідчими Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури