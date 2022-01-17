До 7 років за ґратами засуджено чоловіка, який взяв у заручники колишню співмешканку

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Чугуївської окружної прокуратури Харківської області визнано винним 30-річного чоловіка за фактом захоплення заручників, поєднаного з погрозою знищення людей, (ч. 2 ст. 147 КК України), та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Прилуцький, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2021 року у с. Гайдари Чугуївського району Харківської області нетверезий чоловік прийшов до будинку колишньої співмешканки, де вона проживала разом зі своєю матір’ю та 4-річним сином.

На ґрунті неприязних відносин щодо визначення місця проживання дитини між чоловіком і жінкою виник конфлікт. Чоловік дістав з кишені ніж і, погрожуючи, насильно утримував жінку.

Матір жінки, взявши онука, втекла з будинку.

Після проведених перемовин з правоохоронцями чоловік відпустив жінку.

Вироком Зміївського районного суду Харківської області від 14 січня 2022 року чоловіку призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Довідково: вирок не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура