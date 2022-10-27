До 8,5 років позбавлення волі засуджено двох «клофелінщиків», які орудовали біля столичного залізничного вокзалу

За підтримання публічного обвинувачення Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок двом зловмисникам, які з використанням лікарського препарату вчинили розбійний напад з метою заволодіння чужим майном (ч. 2 ст. 187 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловіки, перебуваючи поблизу Центрального залізничного вокзалу столиці, запропонували громадянину випити алкоголь. Надалі один із зловмисників додав у напій потерпілого сильнодіючий лікарський засіб, внаслідок чого останній втратив свідомість.

Скориставшись безпорадним станом чоловіка, зловмисники викрали у нього мобільний телефон та грошові кошти.

Солом’янський районний суд міста Києва визнав чоловіків винними в інкримінованому злочині та призначив їм покарання у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили обвинувачені перебуватимуть під вартою.

Київська міська прокуратура