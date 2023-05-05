До 8 років 6 місяців позбавлення волі засуджено мешканця Миколаївщини за побиття двох знайомих, один з яких помер

За публічного обвинувачення Баштанської окружної прокуратури Казанківським районним судом визнано винним 42-річного чоловіка у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень та легких тілесних ушкоджень двом знайомим (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 125 КК України Вироком суду його засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.

У суді прокурором доведено, що у жовтні 2021 року близько 16.30 год. обвинувачений, перебував в домоволодінні 46-річного мешканця смт. Казанка, де вони разом з іншим 47-річним знайомим вживали алкогольні напої. Під час розпиття алкоголю між ними виникла сварка, в ході якої обвинувачений наніс численні удари кулаками та ногами в область голови та тулуба господаря будинку, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, від яких він згодом помер. Також, зловмисник наніс не менше 5 ударів кулаком в обличчя 47-річному чоловіку, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження.

Не зважаючи на невизнання вини обвинуваченим, прокурором надано суду комплекс беззаперечних доказів, на підставі яких суд прийняв рішення про обґрунтованість обвинувачення.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Миколаївська обласна прокуратура