До 8 років позбавлення волі за побиття знайомого: поліція Нікополя встановила 34-річного нападника

Під час сварки підозрюваний завдав потерпілому численні тілесні ушкодження.

Злочин стався 15 квітня близько 21:00 у м. Нікополь. Слідчо-оперативна група Нікопольського районного управління поліції виїхала на місце події та встановила обставини злочину. З’ясувалося, що нападник прийшов до приміщення бомбосховища та побачив там 61-річного чоловіка. Між ними виникла перепалка, в ході якої фігурант сильно побив потерпілого. Постраждалого каретою «швидкої» доправили до лікарні.

Поліція Нікополя встановила причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 34-річний раніше судимий місцевий житель.

На підставі зібраних доказів слідчим за погодженням з прокуратурою нападнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області