До 8 років ув’язнення загрожує львів’янину, який на блокпосту збив військовослужбовця

За процесуального керівництва Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно 30-річного жителя Львова, якому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

В ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді минулого року, водій автомобіля «AUDI А6», рухаючись правою смугою автодороги «Київ-Чоп» в напрямку м. Рівне, не обрав безпечної швидкості руху, в’їхав у шлагбаум біля стаціонарного посту патрульної поліції «Корець» та збив військовослужбовця, який ніс службу на пункті пропуску транспортних засобів.

Внаслідок отриманих травм 41-річному потерпілому ампутували кінцівку.

Обвинувачений своєї вини не визнає. Обвинувальний акт скеровано до Корецького районного суду. Прокуратура також подала позов про стягнення 164 тис. грн в інтересах держави в особі НСЗУ за лікування потерпілого у медичних закладах.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури