Тячівські поліцейські оперативно затримали зловмисника, який пограбував подружжя пенсіонерів

27 липня, близько 16:50, до поліції Тячівщини звернулася 80-річна жителька селища Буштино. Пенсіонерка повідомила, що їх з чоловіком пограбували.

Негайно прибувши за викликом, поліцейські встановили, що близько 16:00 на подвір’я пенсіонерів підійшов невідомий чоловік та попросив пошукати металобрухт, який він готовий забрати. Як тільки жінка відволіклася, зловмисник проник до будинку та почав шукати гроші.

Помітивши у одній з кімнат 80-річного чоловіка господині, грабіжник запевнив пенсіонера, що за грошима його попросила зайти дружина.

Пенсіонер довірився зловмиснику і той забрав з шафи всі заощадження, після чого швидко вийшов з будинку та втік.

Коли ж пенсіонери зрозуміли, що їх пограбували, одразу зателефонували до поліції.

Правоохоронці опрацювали записи з камер спостереження та з’ясували, що фігурант приїхав вчиняти злочин на автомобілі, який припаркував неподалік помешкання потерпілих. Оперативники одразу ж орієнтували всі наряди поліції на пошуки транспортного засобу та самого грабіжника. Невдовзі причетного до злочину працівники групи реагування патрульної поліції помітили у Тячеві.

Встановлено, що злочин скоїв 31-річний мешканець села Білки Хустського району, у якого поліцейські вилучили частину грошових коштів. Чоловік уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців через причетність до майнових злочинів. Кримінальні провадження відносно нього зараз перебувають на розгляді в суді.

За фактом злочину, вчиненого відносно пенсіонерів, у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Наразі фігуранта затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Поліція Закарпатської області