До 8 років ув’язнення засуджено жителя Прикарпаття, який до смерті побив свою знайому

За публічного обвинувачення прокурорів Коломийської окружної прокуратури суд визнав місцевого мешканця винним у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження зі смертельними наслідками (ч. 1 ст. 121 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

В суді доведено, що у березні цього року в одному із сіл Снятинської тергромади 44-річний чоловік до смерті побив 65-річну жінку. Він прийшов до будинку потерпілої та вчинив з нею конфлікт. Під час суперечки чоловік почав наносити їй удари ногами та руками по голові,спричинивши черепно-мозкову травму.

Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляції. Засуджений перебуває під вартою.

Івано-Франківська обласна прокуратура