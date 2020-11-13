У Києві затримано наркодилера, який намагався «купити» поліцейського для «кришування» нелегального бізнесу

Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП в м. Києві затримано особу під час передачі нею неправомірної вигоди працівнику поліції.

Згідно з матеріалами слідства, мешканець Києва запропонував службовій особі Подільського УП ГУНП в м. Києві неправомірну вигоду за не притягнення його до відповідальності за наркозлочини та подальше безперешкодне виготовлення та розповсюдження наркотичних засобів на території Подільського району столиці. За такі «послуги» наркодилер обіцяв правоохоронцю щомісячно передавати 10 % від суми щомісячного незаконного заробітку.

Під час надання першої частини неправомірної вигоди в розмірі 3400 гривень зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Крім того, під час проведення невідкладних слідчих дій за місцем проживання затриманого виявлено та вилучено лабораторію з виробництва наркотичних засобів, а також заборонені в обігу речовини.

Дії зловмисника кваліфіковано за ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі за не вчинення нею дій з використанням влади або службового становища).

Також вирішується питання про притягнення затриманого до кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів та прекурсорів.

Київська міська прокуратура