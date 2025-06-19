До 8 років ув’язнення засуджено жителя Сумщини, який скоїв розбійний напад, крадіжки, зберігав зброю, боєприпаси та заборонені речовини

Шосткинською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 51-річного чоловіка, який скоїв розбійний напад, крадіжки, а також зберігав зброю, боєприпаси та заборонені речовини.

Прокурор довів у суді, що події відбувались у селищі Ямпіль Шосткинського району. 22 січня 2025 року у вечірній час на подвір’я чужого домоволодіння зайшов невідомий чоловік, який приставив пістолет до голови 48-річного господаря будинку. Нападник наказав потерпілому лягти на землю та, бажаючи заволодіти майном, почав обшукувати. Перевіривши кишені, він забрав особисті речі, після чого, пригрозивши застосуванням зброї, покинув місце злочину.

Правоохоронці оперативно встановили особу нападника та затримали його. При цьому під час обшуку в нього вилучили зброю, боєприпаси, наркотичні засоби та психотропні речовини. Зокрема, 4 бойові гранати із запалами, пістолет Макарова та 15 набоїв до нього, автомат АК-74 та 116 набоїв до нього, канабіс та PVP-сіль.

Більш того, в ході слідства встановлено причетність обвинуваченого до крадіжок речей з гаражних приміщень місцевих мешканців, викрадення речей з автівки та місцевого кафе.

У суді обвинувачений провину свою визнав повністю, запевняв, що розкаюється. Вироком суду його засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України).

Сумська обласна прокуратура