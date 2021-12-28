До 9 років позбавлення волі засуджено 40-річну жінку, яка облаштувала нарколабораторію та збувала амфетамін наркозалежним

За підтримання публічного обвинувачення Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 40-річній уродженці Донецької області за фактом облаштування нарколабораторії, виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст.313, ч. 2 ст. 317 КК України).

Так, у ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці викрили діяльність нарколабораторії, яку облаштувала 40-річна жінка у себе в квартирі.

У ході проведення санкціонованого обшуку в квартирі жінки було виявлено та вилучено лабораторне обладнання та інгредієнти для синтезу психотропної речовини амфетамін, прекурсори у особливо великих розмірах та психотропну речовину амфетамін у особливо великих розмірах.

Встановлено, що жінка сама виготовляла та збувала психотропну речовину місцевим наркозалежним особам за ціною 350-400 грн за 1 грам.

Погоджуючись із позицією прокуратури, суд визнав жінку винною в інкримінованих злочинах та призначив їй покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою.

Київська міська прокуратура