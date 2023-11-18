Жінка так і не отримала авто з Європи, заплативши 150 тисяч гривень завдатку

Днями до поліції звернулась 44-річна жителька Овруцької громади, яка розповіла, що переказала 150 тисяч гривень завдатку за пригін автомобіля з-за кордону. Та пізніше звʼязок з автодилером обірвався й взагалі.

Поліцейським жінка розповіла, що в Інтернет-мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо підбору автомобіля з Європи. Вже у ході онлайн спілкування автодилер наголосив, що для підтвердження замовлення необхідно здійснити передоплату, а також оплатити послуги фірми. Жінка на такі умови погодилася та здійснила переказ у розмірі 150 тисяч гривень на вказану посередником банківську картку.

Після здійснення транзакції вона вирішила поцікавитись чи надійшов грошовий переказ. Але виявила, що в месенджері заблокована, а всі зв’язки з посередником обірвалися.

Слідчі відділу поліції №1 Коростенського райуправління (м. Овруч) розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Законодавством за вчинення такого правопорушення передбачено покарання від штрафу до 5 років позбавлення волі.

Шановні громадяни ! Поліція закликає бути уважними та розсудливими під час вартісних покупок та покупок в інтернеті.

Для цього потрібно дотримуватись елементарних правил:

– перед тим, як зробити покупку в інтернет-магазині, перевірте відомості про продавця або постачальника послуг та вивчіть відгуки інших користувачів;

– у разі дорогої покупки спілкуйтеся із продавцем лише особисто офлайн;

– вимагайте надання офіційних документів представника послуг, підтвердження його повноважень та на сам товар, який вам пропонують.

Будьте уважні та обережні. Не дайте себе ошукати!

Коростенське районне управління поліції