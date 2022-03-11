В Ірпені затримали вже 26 мародерів – мер

Їх відправляють на «виправні роботи» в тероборону.

В Ірпені «на гарячому» затримали вже 26 мародерів.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин у Facebook.

«До уваги всіх тих, то намагається нажитися на людському горі. Ми затримали в Ірпені вже 26 мародерів. Їх одразу відправляємо на так звані «виправні роботи» в тероборону», — зазначив мер.

Він попередив, що кожен, хто спробує пограбувати магазин чи житло ірпінців буде суворо покараний. // УНІАН