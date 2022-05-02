На Київщині 114 громадян отримали підозру у мародерстві

Понад 100 жителів Київської області отримали підозру у можливому мародерстві, щонайменше 10 підозрюють у коллабораціонізмі.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника поліції Київщини Максим Очеретяний, передає кореспондент УНН.

«Ми на сьогоднішній день маємо вже 114 громадян, яким повідомлено про підозру по мародерству. На жаль, такі факти є», – повідомив Очеретяний.

Також станом на сьогодні правоохоронці задокументували більше ніж 40 фактів причетності людей до колаборационізму.

«Вже більше 10 повідомлено про підозру», – додав Очеретяний.

Як писав УНН, понад 1,2 тис. осіб отримали повідомлення про підозру у мародерстві за час війни в Україні.