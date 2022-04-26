Двоє жителів Рівненщини віддали псводобанкірам майже 40 тисяч гривень

На гачок аферистів потрапили рівнянка та житель села Молодаво Дубенського району. За обома фактами тривають досудові розслідування.

46-річна жителька обласного центру розповіла поліцейським, що зранку на її мобільний зателефонував невідомий, представився працівником одного із банків. Потому повідомив, що раніше заблокована її картка наразі доступна для проведення операцій і зазначив, що потрібно провести певні дії через мобільний додаток.

Рівнянка виконала всі вимоги псевдобанкіра, а потім все ж пішла до банку. Та вже було пізно: всього за орієнтовно 10 хвилин аферисти викрали із рахунку 28 000 гривень.

Від шахрайських дій «банкіра» також потерпів 26-річний житель села Молодаво, який позбувся кредитних 9800 гривень. Шахрай сказав терміново переказати кошти для нібито знайомого. Не розібравшись у ситуації, чоловік втратив заощадження.

Правоохоронці застерігають громадян бути вкрай обережними та не виконувати жодних дій, які стосуються коштів. З’ясувати усі питання із працівниками банку можна за номером гарячої лінії, що зазначена на звороті картки.

Відділ комунікації поліції Рівненської області