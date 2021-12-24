До 9 років позбавлення волі засуджено IT-спеціаліста, у якого вилучили таблетки екстазі, кокаїн, амфетамін та канабіс

За підтримання публічного обвинувачення Оболонською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 28-річному киянину за фактом незаконного зберігання з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Так, у квітні 2019 року співробітники поліції зупинили 28-річного IT-спеціаліста та під час особистого огляду виявили у нього коробку з-під лікарського засобу, у якій були заховані 6 поліетиленових пакетів з 121 таблеткою (екстазі) МДМА.

У подальшому за місцем проживання чоловіка було виявлено та вилучено розфасовані у поліетиленові пакети та готові до збуту психотропні речовини та наркотичні засоби МДМА, кокаїн, амфетамін, кетамін, канабіс та екстракт канабісу в особливо великих розмірах.

Під час судового розгляду обвинувачений відмовився давати показання, проте наведених прокурором доказів вистачило для повного доведення його вини.

Погоджуючись з доводами прокурора, суд визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура