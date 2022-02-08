До 9 років за ґратами засуджено наркоторгівця

За принципової позиції Офісу Генерального прокурора мешканця Запорізької області засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вирощування снотворного маку та незаконне виготовлення, зберігання, збут наркотичних засобів (ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 307, ст. 70 КК України).

Прокурор у суді довів, що засуджений незаконно виростив близько 11 тисяч кущів маку снотворного на території власної присадибної ділянки.

Також він виготовив особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому в особливо великому розмірі. Майже 20 кг наркотиків чоловік зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з твердженням прокурора та залишив без змін судові рішення попередніх інстанцій.

Офіс Генпрокурора