Київські правоохоронці затримали викрадача автомобіля

Зловмисник заволодів припаркованим у дворі будинку авто, пошкодивши замок у дверях транспортного засобу. Поліцейські встановили особу порушника. Тепер уродженцю Луганщини загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія сталась на вулиці Русанівська Набережна. До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що він виявив відсутність свого автомобіля «ВАЗ», який залишив біля будинку. Слідчо-оперативна група територіального підрозділу задокументувала злочин і правоохоронці розпочали пошук авто та причетної до вчинення злочину особи.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Михайло Абрамчук, поліцейські опрацювали записи з камер відеоспостереження «Безпечне місто» та встановили місцеперебування підозрюваного:

«Близько опівночі, під час відпрацювання злочину, ми отримали виклик від жінки. Вона повідомила, що бачила, як невідомий, на автомобілі марки «ВАЗ», врізався у дерево та втік, залишивши транспортний засіб у дворі. На місці події ми з’ясували, що це розшукуваний нами автомобіль, а зовнішність чоловіка співпадає з описом очевидців. Через кілька годин спільно з працівниками відділу кримінальної поліції та оперативниками управління карного розшуку столичного главку, ми затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на території Деснянського району. Ним виявився раніше судимий за скоєння майнових злочинів уродженець Луганщини, 1992 року народження».

Правоохоронці з’ясували, що порушник потрапив у салон чужого автомобіля, пошкодивши викруткою замок у дверях. Слідчо-оперативна група вилучила з місця події речові докази.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортний засобом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

«Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину та повернули знайдений автомобіль законному власнику. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для порушника у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває», — додав Михайло Абрамчук.

Відділ комунікації поліції Києва