На Херсонщині чоловік погрожував підірвати гранату в рейсовому автобусі

Поблизу міста Берислав у рейсовому автобусі Лазурне — Кам’янське один із пасажирів в ході конфлікту словесно почав погрожувати підірвати гранату.

На лінію «102» зателефонував водій рейсового автобуса та повідомив, що в автобусі знаходяться 26 пасажирів, серед яких є агресивно налаштований пасажир.

За словами водія, цей пасажир висловлює словесні погрози підірвати гранату, хоча ніякого підозрілого предмета в руках у нього немає. Також водій повідомив, що через 5 хвилин вони будуть на автостанції в м. Берислав.

На місце негайно прибули керівництво та слідчо-оперативна група Бериславського районного відділу поліції.

При поверхневій перевірці та огляді речей чоловіка ніяких підозрілих предметів поліцейські не виявили.

Правопорушником виявився 51-річний мешканець Дніпропетровської області, який направлявся з відпочинку додому. Причину свого вчинку пасажир, у якого були явні ознаки алкогольного сп’яніння, пояснив тим, що хотів покурити, а водій відмовився зробити зупинку.

Як повідомив начальник Бериславського районного відділу поліції Олексій Пєшков, у відношенні пасажира були складені адміністративні матеріали за ст.173 «Дрібне хуліганство» та ст.178 «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді» КУпАП.

Відділ комунікації поліції Херсонської області