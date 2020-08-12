НАПК: закон об игорном бизнесе не может быть реализован

Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) обратилось к президенту Владимира Зеленского касательно закона об игорном бизнесе, заявив о коррупционных рисках и невозможности его реализации.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Как сообщалось ранее, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

НАПК направило президенту письмо, в котором выразило свои замечания по закону. В своем письме агентство отметило, что закон содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу.

Коррупционные риски

Позиция агентства основывается на результатах антикоррупционной экспертизы законопроекта, результаты которой были обнародованы в июне.

НАПК отмечает, что было обнаружено более двух десятков существенных коррупционных рисков, среди которых:

Процедура формирования состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей противоречит Конституции Украины, а необходимое количество ее членов для принятия решений четко не определена. Широкие дискреционные полномочия Комиссии (возможность действовать по своему усмотрению) при определении перечня субъектов хозяйствования, которые будут осуществлять сертификацию и инспектирования игрового оборудования, могут привести к субъективным решениям ее членов и формирования коррупционных практик. Введение новых разрешений без внесения изменений в Закон Украины “О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности” может привести к злоупотреблениям при осуществлении государственного надзора (контроля). Основания для получения и аннулирования лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр четко не определены. Поэтому Комиссия сможет злоупотреблять полномочиями и предоставлять лицензии избранным предприятиям. Процедура внесения платы за выдачу лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр является противоречивой, поскольку предусматривает два варианта ее внесения, которые исключают друг друга. Применяя эти взаимоисключающие нормы по своему усмотрению, Комиссия сможет “подыгрывать” нужным участникам рынка.

Противоречия в законе

В агентстве уверяют, что закон не может быть реализован, поскольку в его тексте есть взаимоисключающие положения:

в одном положении говорится, что кандидатуры для назначения на должности Председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета Министров вносит Премьер-министр;

другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабинета Министров вносятся Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

О коррупционных рисках и противоречиях НАПК информировало парламент, однако рекомендации по их устранению не были учтены. Агентство надеется, что президент после обращения инициирует необходимые изменения.

“НАПК надеется, что Президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для выполнения”, — отметили в агентстве.

Буквы