До 9 років засуджено чоловіка за вчинення умисного вбивства на столичному Печерську

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у серпні 2019 року до обвинуваченого, який проживав на вул. Печерський узвіз, завітав знайомий.

Під час гостин на ґрунті ревнощів між чоловіками виник конфлікт, у ході якого обвинувачений схопив зі столу кухонний ніж та наніс знайомому 6 колото-різаних поранень, від яких останній помер.

Зловмисника затримано на місці вчинення злочину, повідомлено про підозру та взято під варту.

Колегією суддів Печерського районного суду міста Києва підтримано позицію публічного обвинувача, чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України та засуджено до 9 років позбавлення волі.

Обвинуваченого залишено під вартою до набуття вироком законном сили.

Київська міська прокуратура