У Миколаєві чоловік вдарив ножем онука – каже, що той вживав наркотики та вів себе неадекватно

У понеділок, 24 липня, патрульні у Миколаєві затримали чоловіка, який, ймовірно, наніс громадянину тяжкі тілесні ушкодження.

Про це йде мова у повідомленні УПП у Миколаївській області.

Подія сталася близько 8-ї години на вулиці Погранична. В поліцію надійшло повідомлення, що чоловік вдарив іншого громадянина ножем. Більш детальної інформації не було. На місце події негайно вирушив екіпаж патрульної поліції.

Коли патрульні прибули за вказаною адресою, на місці події вже знаходилися лікарі, які надавали кваліфіковану допомогу пораненому чоловіку.

“Неподалік від місця події патрульні помітили чоловіка, одяг та руки якого були, ймовірно, у плямах крові. Затриманий громадянин пояснив, що наніс ножове поранення своєму онуку через його систематичне вживання наркотичних речовин та неадекватну поведінку”, – йде мова у повідомленні.

На місце події патрульні викликали слідчих для встановлення всіх обставин справи. // Преступности.НЕТ