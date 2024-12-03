До 9 років засуджено іноземця, у якого під час обшуку знайшли майже 200 кг героїну

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора іноземця визнано винним у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Його засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що іноземець входив до складу організованої злочинної групи, яка мала стійкі транснаціональні зв’язки. Учасники організованої групи планували придбати велику партію героїну на території країн Азії у його виробників – наркокартелів, перевезти його транзитом через територію України до країн Європейського Союзу наземним транспортом у вантажі із фруктами. В подальшому вони мали намір збути героїн на території країн ЄС і отримати прибуток.

Перебуваючи на території України, іноземець впродовж 2019 року незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою збуту героїн в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем його проживання та інших учасників злочинної організації, а також у транспортних засобах правоохоронці вилучили близько 200 кг героїну.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГСУ Нацполіції України. ‎

Офіс Генпрокурора