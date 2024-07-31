До черкащанки, яка побила півторарічного сина, застосовано примусові заходи медичного характеру

Ювенальні прокурори Черкаської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно місцевої жительки за фактом вчинення домашнього насильства, нанесення легких тілесних ушкоджень своєму сину (ч. 1 ст. 125 КК України).

Під час судового розгляду прокурор довів, що у березні цього року 32-річна жінка, знаходячись за місцем свого проживання, вкладаючи спати свого півторарічного сина, який не хотів засинати, нанесла йому більше трьох ударів по обличчю і голові та вкусила за сідницю.

Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, жінка за своїм психічним станом в момент скоєння кримінального проступку не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними, тому суд ухвалив застосувати до неї примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.

Досудове розслідування здійснювали дізнавачі СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури