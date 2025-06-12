До довічного ув’язнення засуджено харків’янина, який жорстоко вбив та пограбував двох своїх друзів

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова визнано винним чоловіка в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, розбої, знищенні чужого майна шляхом підпалу, вибуху (п. 1, 4, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України).

Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

У суді прокурори довели, що 1 травня 2021 року харків’янин в одній з квартир по вул. Соборності жорстоко вбив двох своїх друзів — 24-річну дівчину та 29-річного чоловіка, які були парою і проживали разом.

Засуджений заздалегідь домовився з приятелями про зустріч та прийшов до них у гості з ножем та будівельними рукавичками. Він умовив господаря квартири піти по воду, і коли той вийшов з помешкання, напав на дівчину з ножем та завдав 26 ударів у різні частини тіла. Від отриманих поранень вона померла на місці.

Коли власник квартири повернувся, засуджений кинувся на нього з тим же ножем, яким ударив його близько 30 разів. Тоді як потерпілий перестав подавати ознаки життя, засуджений пальцем мертвої дівчини розблокував її телефон та через онлайн-банкінг переказав на свою картку гроші — майже 9 тис грн. Мобільні пристрої вбитих він забрав собі.

Щоб приховати злочини та уникнути відповідальності, перед тим як піти, чоловік ввімкнув газ на кухні та розвів у квартирі багаття. Він сподівався, що це спричинить вибух і пожежу. Однак завдяки тому, що духова шафа облаштована системою автоматичного відключення подачі газу, квартира вціліла.

Оскільки син не відповідав на дзвінки матері, на наступний день вона власними ключами відімкнула квартиру, де побачила тіло сина та його дівчини. 3-го травня 2021 року правоохоронці затримали засудженого.

На суд він очікував, перебуваючи під вартою.

Під час судового розгляду чоловік спочатку визнав вину частково, а потім заявив про свою невинуватість. Він зазначив, що нібито пара сварилась між собою і потерпілий зарізав свою дівчину, однак така версія не знайшла підтвердження.

Досудове розслідування — ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Офіс Генпрокурора