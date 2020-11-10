На Волині судитимуть горе-батька, який побив 4-х дітей

Перед судом постане волинянин, який побив своїх чотирьох дітей у селі Невіз Рожищенського району.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Слідство встановило, що зранку 04 жовтня 2020 року нетверезий 36-річний горе-батько побив чотирьох своїх дітей, завдавши 3-річному та 9-річному синам і 7-річній доньці легких тілесних ушкоджень.

Найбільше постраждав 5-річний хлопчик, якого батько побив металевим совком, зламавши дитині два ребра.

Нині зловмисника обвинувачують у заподіянні умисних легких тілесних ушкоджень та тілесного ушкодження середньої тяжкості, що спричинило тривалий розлад здоров’я (ч. ч. 1,2 ст. 125, ч.1 ст. 122 КК України).

Подальшу його долю вирішуватиме суд. // visnyk.lutsk.ua